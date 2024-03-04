يخوض شادي هاني رمزي أولى تجاربه في التمثيل في مصر بـ مسلسل بدون مقابل من بطولة والده هاني رمزي، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024.

شخصية شادي هاني رمزي في بدون مقابل

وقال شادي رمزي في تصريح صحفي: أجسد شخصية ضابط شرطة اسمه عادل رضوان، وهو مساعد الضابط شهاب الرفاعي، الذي يقدم هاني رمزي شخصيته بالعمل، ويشارك معه في العديد من المهام الخاصة بالأمن ومواجهة العمليات الإرهابية، وأقدم خلال المسلسل مشاهد أكشن وتراجيدي عديدة.

كواليس تعاون شادي هاني رمزي مع والده

أما عن تعاونه الأول مع والده هاني رمزي، واصل : سعيد جدًا بالظهور في أول فني كبير لي مع والدي وهذه نعمة من الله، وأسعى أن أجعله فخورًا بي، وهو أفضل مدرس تمثيل لي، حيث يقوم بتوجيهي في اللوكيشن خلال تصوير مشاهدي واستفيد جدًا من خبرته.

تفاصيل بدون مقابل

مسلسل بدون مقابل مكون من 30 حلقة، ويتناول بطولات رجال الأمن في مواجهة الإرهاب وأعداء الوطن، وذلك في إطار اجتماعي تراجيدي تشويقي، والعمل من بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، وفاء عامر، خالد سليم، عمرو عبدالجليل، نسرين طافش، أيتن عامر، منة فضالي، محمد أبو داود، حنان يوسف، وشادي هاني رمزي، ومن تأليف حسام موسى، إخراج جمال عبدالحميد، وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي.

مسيرة شادي هاني رمزي

يذكر أن شادي هاني رمزي عمل مساعد مخرج تحت التدريب مع عمرو عرفة في مسلسل سرايا عابدين، ومع المخرج إيهاب لمعي في فيلم نوم التلات، كما عمل في أكثر من إعلان، ثم درس التمثيل والإخراج في الجامعة الأمريكية بمصر، وبدأ شغفه يظهر نحو التمثيل، ليحصل على أكثر من كورس تمثيل، ويقدم دور كاتب مسرحي في أول تجاربه التمثيلية بالفيلم الأمريكي THE REFUGEE والمقرر عرضه خلال العام الجاري.

حديث هاني رمزي عن بدون مقابل

وسبق وتحدث هاني رمزي عن كواليس مسلسل بدون مقابل في لقاء مع كاميرا برنامج يا خبر أبيض، وقال : مسلسل بدون مقابل يحتوي على أحداث واقعية عشناها في المجتمع، كما نرى من خلاله شخصيات حقيقية تعيش بيننا ولكن لم يتم تقديمها في الدراما من قبل.

وعن شخصيته بالمسلسل اختتم حديثه : أقدم شخصية شهاب الرفاعي وهو ضابط أمن متقاعد نتيجة أحداث معينة سنتعرف عليها عند عرض العمل، كما سنرى تاريخ هذه الشخصية وحياته في الفترة الحالية، والناس هتشوفني بشكل مختلف في المسلسل وهظهر بالذقن لأول مرة في حياتي.

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