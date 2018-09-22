نجمات الفن المصري في صورة تذكارية مع باتريك ديمبسي

لم تترك نجمات الفن المصري، الفرصة في التقاط الصور التذكارية مع النجم الأمريكي العالمي باتريك ديمبسي، بمجرد وصوله لمهرجان الجونة السينمائي، وكان أبرزهم الفنانة يسرا، وإلهام شاهين، وبشرى، وليلى علوى.

يذكر أن افتتاح الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي، أقيم الخميس الماضي، والذي أسسه رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، مؤسس المهرجان، بهدف توفير فرص احترافية للمشاركين وصناع الأفلام، من أجل توسيع شبكات التواصل فيما بينهم في صناعة السينما، والعمل على زيادة فرص إنتاج المشروعات السينمائية.

وحرص على حضور حفل الافتتاح نخبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، أبرزهم الفنان عادل إمام ونيللي كريم وغادة عادل والنجم العالمي كلايف أوين، وقدمت الحفل الإعلامية ريا أبي راشد.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى يوم 28 سبتمبر، يتم خلالها تكريم النجم العالمي سيلفستر ستالوني، كما يستضيف المهرجان 150 نجمًا عربيًّا وعالميًّا.