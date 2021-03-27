اختلاف كبير وصادم طرأ علي ملامح نجمات العالم العربي من سن المراهقة وصولاً إلى الشهرة التي جعلت منهن نجمات في سماء الفن والإعلام. أسباب هذا الإختلاف والتغيير حتماً تعود الى عمليات التجميل المختلفة التي كانت كفيلة لجعل كل نجمة بملامح جديدة لا تمت بعمر المراهقة والملامح الطبيعية أي صلة. البعض منهن تتمنى لو تختفي صورها في سن المراهقة أو قبل الشهرة، إلا ان أخريات تنشر صور طفولتها ومراهقتها دون أي مشكلة.

ومن بين هؤلاء الفنانة السورية “كندة علوش” التي كانت وما زالت إحدى جميلات الفن العربي، إلا أن بعد أن تناقل مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بحياة النجوم والمشاهير، صوره نادره لها من مرحلة ما قبل الشهرة، أتضح التغيير الكبير في شكلها وخسارتها الكثير من الوزن الزائد.

ومن الواضح أن الفنانة كندة علوش قامت بعملية تجميل لأنفها وحقنت وجهها وشفتيها بالفيلر، كما غيرت في مكياجها وتسريحات شعرها الى الأكثر أناقة وعصرية، علمًا بأنها كانت قديماً تتمتع بملامح طبيعية بعيدة عن التجميل، حيث كانت تظهر بوجه بريء ناعم وجمال صافي.

كندة علوش بين الأمس واليوم

في سياقٍ آخر، تحتفل اليوم النجمة كندة علوش بعيد ميلادها، حيث أنها من مواليد 27 مارس، تخرجت من قسم الدراسات المسرحية بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كما درست كذلك الأدب الفرنسي.

وبدأت كندة مسيرتها الفنية كمساعدة مخرج في المسرح ثم في السينما من خلال فيلمي المهد للمخرج الهولندي هافال أمين، وحفلة صيد للمخرج السوري نبيل المالح. كما أخرجت الفيلم الوثائقي في مهب الريح الذي يتحدث عن معاناة العمال السوريين في لبنان.

وانطلقت كندة في التمثيل بالدراما التلفزيونية السورية في 2005 بأعمال حققت نجاحًا كبيرًا، من بينها أشواك ناعمة، شغف، الظاهر بيبرس، وفي 2006 شاركت في مسلسلي أحقاد خفية وحسيبة، وفي العام التالي شاركت في بطولة فجر آخر، سلطانة، ظل امرأة، حكم العدالة، جنون العصر، يوم ممطر آخر وعرفها الجمهور المصرى لأول مرة من خلال دورها في مسلسل أهل كايرو ثم فيلم ولاد العم للمخرج شريف عرفة.

وتزوجت الفنانة السورية كندة علوش من النجم المصري عمرو يوسف، وعقد الزفاف في يناير 2017، وفي 2018 رزقت بابنتها حياة، لذلك شاهد أجمل صور كندة مع زوجها عمرو يوسف.

وعن سبب حبها لزوجها عمرو يوسف، قالت كندة علوش في لقاء سابق من خلال برنامج صاحبة السعادة للنجمة إسعاد يونس:” مفيهوش حاجة متتحبش، وأنا مش بقول كده لأنى بحبه ولكنها الحقيقة، وفى كتير سألونى “بتحبى في ايه”، فكنت برد عليهم وأقولهم أنه فيه كل الصفات الحلوة واللى ممكن أختزلها في صفة واحدة وهى أنه “نبيل”، لأن هذا يعنى أنه شخص كريم ومن أصل طيب وابن ناس كويسين مش لازم يكون ابن امير أو ملك ولكنه شخص تربى على القيم والأخلاق واحترام المرأة حتى لو مش قريبة منه”.