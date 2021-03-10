تداولت عدد من المواقع التركية أخبارا حول وجود علاقة عاطفية بين الممثلة التركية ” إسراء ديرمانجي أوغلو ” والممثل التركي ” مراد بالجي ” الذي يصغرها ب 15 عاما .

وذلك بعد تداول صورا تجمعهما على مواقع التواصل الاجتماعي .. كما ظهرت الصورة الشخصية لهما على تطبيق ” clubhouse ” الذي كانت بداية تعارفهما عليه وهما معا وأوضحت علاقتهما .

وأثار هذا الأمر الكثير من الجدل في وسائل الإعلام التركية التي انتقدت علاقة إسراء ديرمانجي التي تبلغ من العمر 52 عاما بشاب يصغرها بهذا الفارق من العمر وأشاروا إلى إنها ليست جميلة .

لتخرج ديرمانجي للرد على ذلك مؤكدة على أنها إذا كانت قبيحة في نظرهم فهذا لأنها طبيعية فهي لم تجر أي عملية تجميل لأنفها أو تكبير لشفاهها .

كما رفض مراد بالجي كل ما يقال من أخبار وشائعات وطريقة تناول الموضوع ووصفهم لها بأنها قبيحة مؤكدا على أنه مقتنع أن الحب وحده يغير أي شيء .

يذكر أن الممثلة إسراء ديرمانجي كانت قد اشتهرت بتجسيدها لشخصية ” ميسر ” في المسلسل التركي الشهير ” فاطمة ” .