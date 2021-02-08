خرجت نجمة برنامج آراب أيدول في موسمه الأول الفنانة السورية ” ناديا منفوخ ” بتصريحات لها خلال حلولها ضيفة في برنامج ” شو في ما في ” الذي يُعرض على شاشة قناة ” عمان ” .

والتي كشفت من خلالها وللمرة الأولى على وسائل الإعلام عن تعرضها للحرب من قبل البعض وهو ما تسبب في عدم تمكنها من التقدّم في المجال الفني في العاصمة اللبنانية بيروت .. وأن من بين من حاربوها كانت مواطنتها الفنانة ” رويدا عطية ” .

فقالت ناديا منفوخ : ” حاربوني ببيروت وأول من حاربني إبن بلدي رويدا عطية سرقتني وسرقت السبونسر ودمرتني وذبحتني وأنا مذبوحة بالحرب ” .

وأشارت إلى أنها اعتمدت على شركة تعمل مع رويدا عطية في الإنتاج والتسويق للعمل معها وهو ما اعترضت عليه عطية وسخرت من ناديا منفوخ واصفة إياها ب ” حسن صبي ” .

وتابعت : ” رويدا أخذت المنتج اللي كان هيشتغلي وقالتله هاي ما بتجيبلك مصاري ” .

وعلقت ناديا على الخلافات التي حدثت بعد ذلك بين رويدا عطية وشركة الإنتاج قائلة : ” من الله أخذت حقي .. رويدا تركت الشركة ونتفوا بعضهم نشروا بعضهم على الأحبال وقامت الدنيا ” .

وأضافت أن رويدا لم تعتذر لها أو تعترف بخطئها على الرغم مما حدث لها بسببها وقالت ناديا منفوخ : ” أنا طلعت بلبنان من البيت اللي كنت أخدته من اللي كان هينتجلي وصرت بالشارع من تحت راس رويدا وأنا بالغربة وبلدي هون بتتدمر وبيتي راح ورجعت وقفت على رجليا وكونت حالي من تحت الصفر وأبيع اللي بإيدي لحتى أعيش وأكل وأنستر ببيت ” .

https://www.facebook.com/AmmanTVOfficial/videos/1300776370308025/?t=579