أجرت نجمة برنامج ذا فويس في موسمه الرابع الفنانة العراقية ” دموع تحسين ” مقابلة تليفزيونية كشفت من خلالها عن موقفا لها مع الفنانة الإماراتية ” أحلام ” تسبب في تركها الغناء لأشهر .

فقالت دموع تحسين أن أحلام كانت قد رفضت مشاركتها في برنامج المواهب ” آراب أيدول ” منذ عدة سنوات في مرحلة تجارب الأداء مبررة ذلك بإنها غير جاهزة فنيا .

الأمر الذي تسبب بصدمة لدموع وتركها الغناء لعدة أشهر قائلة : ” انصدمت كام شهر وبطلت أغني شهور في البيت .. خلاص حسيت إنه لا شنو مفكرة إنو صوتي حلو لأ صوتي مو حلو ” .

وأشارت إلى إنها عندما تقدمت لبرنامج ذا فويس لم تعرفها أحلام بسبب زيادة وزنها عن وقت تقديمها لبرنامج آراب أيدول وأن شكلها تغير كثيرا .

وتابعت دموع حسين في حديثها عن عدم تفضيلها للقب ” نجمة العراق الأولى ” فقالت : ” لا أحب هذه الكلمة فلا يوجد نجمة العراق الأولى .. الأغنية العراقية هي التي يطلق عليها هذا المسمى لأننا في زمن باتت الأغنية هي من تلمع أكثر ” .

وأضافت : ” بعد 15 سنة من العمل والنجاح ممكن النجم أن يطلق على نفسه هذا اللقب ” .