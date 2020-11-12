انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لخبير التجميل المغربي ” جواد قنانة ” خلال بث مباشر قام به مع مريم دبايج المعروفة بـالراقصة ” مايا ” عن ارتداء نجمة برنامج ستار أكاديمي في موسمه ال 11 الفنانة المغربية ” حنان الخضر ” للحجاب .

بالإضافة إلى اعتزالها التفاعل على مواقع التواصل الإجتماعي وحذفها لجميع صورها الموجودة عليها وذلك بعد زواجها .

وأشار جواد قنانة إلى ذلك في إجابته على سؤال عن النساء اللاتي ارتدين الحجاب واعتزلن الظهور العام فقال : ” الحجاب له حرمته ولا يصح للمرأة التي تضع الحجاب أن تنشر صورها وفيديوهاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأن ذلك فيه نوعاً من الإثارة ” .

وتابع : ” أنا أعجبتني حنان الخضر التي تحجبت واعتزلت مواقع التواصل الإجتماعي ” .. وهو الأمر الذي صدم مريم دبايج والمتابعين أيضا الذين تساءلوا حول موعد اتخاذ حنان الخضر لهذا القرار والسبب من ورائه .