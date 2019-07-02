نجمة تقرر إعتزال التمثيل لأنه يتعارض مع عقيدتها الإسلامية

قررت الممثلة الهندية ​زايرا وسيم​ البالغة من العمر 18 عاماً إعتزال التمثيل نهائياً وذلك بسبب معارضت هذا المجال لعقيدتها الإسلامية بحسب قولها وتسببه ببعدها عن الله.

وكشفت وسيم قرارها هذا من خلال تعليق كتبته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي حيث قالت:””بالطبع جلبت هذه المهنة الكثير من الحب، لكن ما فعلته أيضا أنها قادتني إلى طريق الجهل حيث فقدت من دون إدراك إيماني”.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> A post shared by Zaira Wasim (@zairawasim_) on Jun 29, 2019 at 4:54pm PDT



يشار إلى ان وسيم عرفت شهرة واسعة بعد مشركتها في بطولة الفيلم “دانغال” إلى جانب النجم البوليوودي عامر خان.

وفازت بجائزة “ناشونال فيلم أوورد” عن دورها كمصارعة طموحة في فيلم أصبح الأكثر ربحاً في الهند وحظي كذلك بنجاح كبير في الصين.

ونالت أيضاً جائزة “فيلمفير كريتيكس أوورد” عن دورها كمغنية وكاتبة أغنيات مسلمة تصبح شخصية مؤثرة على “يوتيوب”.

وسيعرض الفيلم الأخير لوسيم “ذي سكاي إز بنك” الذي تشارك فيه إلى جانب الممثلة الهندية بريانكا شوبرا جوناس في الصالات في تشرين الأول المقبل.