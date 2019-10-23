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نجمة ” ذا فويس ” تفاجئ جمهورها بخلع حجابها وتصرح : ” ما رح يمشي “

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فاجئت المطربة السورية نجمة برنامج المسابقات الغنائية ” ذا فويس ” في موسمه الرابع بعام 2018 ” بتول بني ” بخلعها لحجابها التي كانت قد ظهرت به في البرنامج .

وذلك بعد انتشار عددا من الصور على مواقع التواصل الإجتماعي لها بدون حجاب واتضح أن البعض منها تم نشره عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” منذ شهر يونيو الماضي .

وقالت بتول بني في أحد التصريحات الصحفية أن هذا القرار لم يغير شئ بشخصيتها وأشارت إلى أن الحجاب والفن لا يلتقيان وأنه يسير عكس التيار .

فقالت : ” موضوع الحجاب بالفن ما رح يمشي .. ورح كون عكس التيار ” .

وعن الانتقادات التي تعرضت له بعد خلعها للحجاب قالت إنها لا تلوم على المنتقدين وأن تخليها عن غطاء الرأس شكل صدمة مضيفة أنهم سيعتادون هذا بعد ذلك .

وقالت : ” أنا لا ألوم المجتمع على هذا الشيء وهي صدمة للجميع لكن مع الوقت سيتغير كل شيء ” .

وتطمح بتول بني في أن تكون مطربة سوريا الأولى .. وأطلقت في وقت سابق عددا من الأغنيات الجديدة من أبرزها أغنية ” يا ناجح ” .

 

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