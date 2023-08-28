نشرت الفنانة التونسية نور قمر التي كانت قد أعلنت عن خطوبتها في اواخر شهر مايو الماضي صورا توثق لحظة عقد قرانها بسيدي بوسعيد بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة، حارصة على عدم اظهار زوجها.

زواج طفلة ذا فويس كيدز

و كانت نجمة “the voice kids” قد أعلنت في وقت سابق عن خطوبتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” ، من حبيبها اللبناني.

و نشرت نور قمر صورة لها عبر “إنستجرام” و هي تستعرض خاتمها و هي تحمل الورود التي قدمها لها خطيبها أرفقت الصورة بتعليق باللغة الانجليزية بما معناه “قلت نعم”.

من هي نور القمر؟

جدير بالذكر، أن الفنانة نور قمر حظيت باهتمام كبير من وسائل الإعلام العربية، التي تناقلت أصداء مشاركتها المتميّزة في الحلقة الثالثة لتجارب الأداء لأول نسخة من برنامج «ذا فويس كيدز” The Voice kids، فقد أبهرت الجميع عند غنائها مقطعاً من “برضاك يا خالقي” لأم كلثوم وهي أغنية يصعب تقديم أدائها.

يُشار أن خروج نـور قمر من برنامج “ذا فويـس كيدز” لم يرق حينها للكثيرين، فشنّوا حملة عنيفة على الفنان كـاظم الساهر عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك“، ثمّ امتدت لتطال نانسي عجرم بأقسى العبارات، مع أن نـور قمر، كانت في فريق كـاظم الساهر وليس في فريقها. لكن ترك نانسي مقعدها واعتلاءها المسرح وتقبيلها منافس نـور قمر في الفريق، الطفل عبد الرحيم الحلبي، أزعج المنتقدين واستفزّهم، حتى أن هناك من رأى أن كاظم أذعن لـ نانسي وخضع لرغبتها.

نور قمر في «بوليفارد المواهب»

بعد غياب 6 سنوات، شاركت نور قمر في برنامج Boulevard des Talents ، الذي تم بثه عام 2023 كجزء من موسم الرياض ، بأغاني مختلفة ، منها: العصامي ، ما صبر على طول و ما بعده. أكثر ما يميزها هو جمالها وأنوثتها اللذان أشاد بهما رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وانضمت نور قمر والمتسابقة نور حداد إلى الجولة الثالثة من البرنامج خلال البث المباشر الأخير.

اقتنع زعيم الأعمال حسن طالب في ذلك اليوم بوجهة نظر زميله حمدي بدر ، بشرط أن يكون من بين المشاركين ، بشرط أن يختار واحدة في ذلك الأسبوع.

نجوم “ذا فويس كيدز” يودعون الطفولة

جدير بالذكر أنه لم تكن نور قمر هي الوحيدة من مشاركين ذا فويس كيدز التي يتابعها الجمهور ويتفاجئون بدخولها في مراحل عمرية جديدة بعيدا عن الطفولة. من بينهم: زين عبيد، وميرنا حنا، ونهيلة القلعي، وغدى بشارة.

يُذكر أن الموسم الأول من ذا فويس كيدز عرض عام 2016، وتكونت لجنة تحكيمه من الفنان كاظم الساهر والفنان تامر حسني والفنانة نانسي عجرم، وفاز باللقب الطفلة اللبنانية “لين الحايك” من فريق القيصر.

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