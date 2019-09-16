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نجمة “ذا فويس” مروة ناجي تخضع لعملية نحت جسمها.. شاهدوا قبل وبعد العملية!

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مروة ناجي

كشفت الفنانة ​مروة ناجي​ عن خضوعها لعملية تجميل لجسمها باستخدام تقنية النحت الأيوني، ونشرت مقطع فيديو تضمن لقطات لشكل الجسد قبل وبعد العملية، وعلقت على الفيديو قائلة: انا اكيد محظوظة إنك دكتوري لأنك إنسان أمين وخلوق وفعلاً غيرت لي شكل حياتي، شكراً دكتور رامي”.
يشار إلى ان ناجي كانت طرحت مؤخراً كليب اغنيتها الجديدة “حبيت من قلبي”، وذلك على قناتها الرسمية على يوتيوب.
الأغنية من كلمات وألحان محمد رفاعي وتوزيع عادل عايش، ومن إخراج المخرج اللبناني فادي حداد.
على صعيد آخر، كانت قد أعلنت نجمة “ذا فويس”، عن إنفصالها رسمياً عن زوجها أحمد مجاهد، وذلك على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي.

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