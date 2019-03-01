نجمة سورية تتزوج بكاتب مسلسلها الجديد “سلاسل دهب”… اليكم التفاصيل

أعلن الكاتب السوري سيف رضا حامد زواجه من مواطنته الفنانة زينة بارافي، بعد أيام قليلة على انتهاء تصوير مسلسل “سلاسل دهب” من انتاج “غولدن لاين”، الذي كتبه العريس وشاركت في بطولته العروس.



وتضم قائمة أبطال العمل الذي أخرجه إياد نحاس، النجوم بسّام كوسا وكاريس بشار وديمة بياعة وشكران مرتجى وجيني إسبر وعبد الهادي الصبّاغ وصباح الجزائري وسحر فوزي وسامر اسماعيل ومها المصري وعلي كريم وعلي سكّر وزينة بارافي وطارق عبدو وأنس طيارة ورهف الرحبي وريام كفارنة وسارة بركة وفاتن شاهين وطيف ابراهيم ورزان ابو رضوان وسواهم.

وتؤدي بارافي دور “رائدة”، وهي شخصية محورية في المسلسل “تتمرد على العادات والتقاليد في المجتمع، وتهرب من منزلها مع شخص تحبه، لتبدأ الحارة البحث عنها لعدة أسباب، تتضح خلال العرض”.

وتدور أحداث المسلسل الشامي في الحارات القديمة في تحدّ يمكن وصفه بـ”الرجالي النسائي” ضمن النسيج الاجتماعي العام، بين صائغ محنّك في سوق الذهب، يتميز بمعرفة عميقة بنفسيات النساء وحسّه كـ”زير نساء”، وضحاياه السابقات واللاحقات اللواتي سيجابهن النار بالنار.

وأظهرت لقطات من الاعلان مشاهد تشويقية تحمل الكثير من لمحات الصراع الدائر بين “مهيوب” (بسّام كوسا) وضحاياه، بأشكال مختلفة من الحب والمكر والعنف والمكائد النسائية، لا سيما أن المرأة تستحوذ على الجانب الأبرز من العمل الدرامي، عبر ثنائية “دهب” و”زكية” (كاريس بشّار وديمة بيّاعة).