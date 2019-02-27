نجمة شهيرة تنشر صورتها مع كلب وتعلق: “أحلى مني”!

كعادتها في السخرية من نفسها، نشرت الفنانة الاستعراضية سما المصري على حسابها الخاص في “إنستغرام” صورة تجمعها مع أحد الكلاب من نوع هاسكي، الشبيه بالذئب والمستخدم في التنقل في القطب الشمالي.

وعلقت على الصورة بشكل كوميدي مداعبة جمهورها، فكتبت: “الكلب شكله أجمل مني…. أحلى كلب هاسكي اسمه “سيزر” … مورنينج عليك ياهاو هاو”.

وتلقت تعليقات على الصورة بادلتها السخرية، إذ كتب بعض الجمهور يداعبها بنفس الأسلوب.

وكانت سما اطلقت منذ أيام على قناتها الخاصة في موقع “يوتيوب” كليب “برج الحمام”، وحقق نصف مليون مشاهدة فقط طوال أسبوع كامل.