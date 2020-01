نجمة عالمية تعلن توبتها واعتزالها الفن من أمام الكعبة

View this post on Instagram

‪لبيك‬ ‪Yes i love to show off my umrah, cause this is something to b proud of, we all must show off our religious rituals. i put all my ego and self esteem aside, i came to MAKKAH and nothing can make me happier. ‬ ‪Now guess the pic‬ ‪For umrah tour +92 311 0207474‬