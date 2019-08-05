نجمة مصرية تتعرض لهجوم واسع بسبب إطلالتها بـ”توب”مكشوفة الصدر

تداول روام مواقع التواصل الإجتماعي، صورة جديدة للنجمة امينة خليل عرضتها لانتقادات حادة، بسبب ظهورها بـ”توب” سوداء ضيقة، ومكشوفة في منطقة الصدر، بخط طولي باتجاه البطن.

وصوّرت الممثلة المصرية ​ مشاهدها الأولى في فيلم “​لص بغداد​” أخيراً، مع الممثل المصري فتحي عبد الوهاب، في غياب بطل الفيلم الممثل المصري ​محمد إمام​، الذي لم يكن له مشاهد في هذا الموقع.

وتشارك خليل في الفيلم بظهور خاص في عدد من المشاهد، وتقدّم شخصية رئيسة عصابة خلال الأحداث.

يُذكر أن الفيلم من بطولة محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، محمد عبد الرحم، صلاح عبد الله، وأحمد رزق، من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.