نجمة مصرية شهيرة ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم .. من هي ؟

أعلن القائمون على مسابقة ” تي سي كاندلر ” عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي ” إنستجرام ” عن قائمة أجمل وأوسم 100 وجه في العالم .
وضمت القائمة الفنانة المصرية ” ياسمين صبري ” لتصبح بذلك العربية الوحيدة في القائمة .
وبعد إعلان القائمة يبدأ التصويت عليها من قبل الجمهور لاختيار أجمل وجه في العالم والتي شملت عدد من نجوم العالم في مختلف المجالات .
وجاء من بين النجوم الموجودين بالقائمة : براد بيت ، ليوناردو دي كابريو ، مارجو روبي ، ذا روك ، زاك إيفرون ، إيما واتسون ، جينيفر لورنس ، جيمس موموا .
كما ضمت القائمة من نجوم الرياضة : ديفيد بيكهام ، كريستيانو رونالدو .
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