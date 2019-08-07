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نجمة مصرية شهيرة ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم .. من هي ؟

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أعلن القائمون على مسابقة ” تي سي كاندلر ” عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي ” إنستجرام ” عن قائمة أجمل وأوسم 100 وجه في العالم .

وضمت القائمة الفنانة المصرية ” ياسمين صبري ” لتصبح بذلك العربية الوحيدة في القائمة .

وبعد إعلان القائمة يبدأ التصويت عليها من قبل الجمهور لاختيار أجمل وجه في العالم والتي شملت عدد من نجوم العالم في مختلف المجالات .

وجاء من بين النجوم الموجودين بالقائمة : براد بيت ، ليوناردو دي كابريو ، مارجو روبي ، ذا روك ، زاك إيفرون ، إيما واتسون ، جينيفر لورنس ، جيمس موموا .

كما ضمت القائمة من نجوم الرياضة : ديفيد بيكهام ، كريستيانو رونالدو .

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YASMINE SABRI 🇪🇬 Official Nominee for The 100 Most Beautiful Faces of 2019. Please Visit https://youtu.be/95EevRc-uP4 to Nominate your Favorites for The 100 Most Beautiful Faces of 2019. #tccandler #independentcritics #100mostbeautifulfaces2019 #100mosthandsomefaces2019 #yasminesabri #egypt #actress #model

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