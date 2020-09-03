أصدرت نجمة ” The Voice Kids ” الفنانة ​جويرية حمدي​ أغنية جديدة أهدتها للشعب ال​لبنان​ي، وذلك بعد حادث إنفجار مرفأ ​بيروت​، إذ حملت الأغنية التي طرحتها عبر “يوتيوب” عنوان “يا وطني يا لبنان”، وهي من كلمات مؤمن راجح، وألحان وتوزيع مودي منير، والكليب من إخراج أحمد حسني.

وتضمن الكليب الذي توسطه العلم اللبناني، صوراً جميلة للبنان، ومن ناحية أخرى صوراً للدمار الذي خلّفه الإنفجار.

كما ظهرت حمدي في الكليب وهي جالسة على كرسي تغني الأغنية، وهو ما لفت المتابعين إليها، مشيرين إلى التغيّر الكبير في ملامحها، وذلك بعد أن أصبحت شابة، كما كان لافتاً في الكليب تأثر حمدي وهي تغني.

























