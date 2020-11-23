احتفل الفنان اللبناني ” وليد توفيق ” بفوز مواطنه الفنان اللبناني ” عبده ياغي ” بلقب برنامج ” ذا فويس سينيور ” في موسمه الأول وذلك بنشر صورة لهما عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

وظهر كلا من وليد توفيق وعبده ياغي في صورة بالأبيض والأسود من شبابهما في فترة السبعينيات وبشكل مختلف عن شكلهما الحالي .

وكتب وليد توفيق في تعليقه على الصورة : ” صديق البدايات والأيام الحلوة عبده ياغي .. كنت الأول بالـ 1974 واليوم الأول بالـ 2020 .. ألف مبروك ” .

يذكر أن الفنان عبده ياغي فاز بلقب ذا فويس سينيور في الحلقة النهائية من البرنامج والتي تم عرضها يوم الأربعاء الماضي والذي كان ضمن فريق الفنان اللبناني ” ملحم زين ” متنافسا مع كلا من السوري فيصل الحلاق من فريق الفنانة نجوى كرم والمغربية سعاد حسن من فريق الفنانة سميرة سعيد والمصرية ميرفت كامل من فريق الفنان هاني شاكر .