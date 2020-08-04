أعلن نجم برنامج ستار أكاديمي في موسمه ال 11 الفنان اللبناني ” مروان يوسف ” في منشور له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري عن إصابته بفيروس كورونا المستجد .

فكتب قائلا : ” مرحبا يا جماعة عادة ما بطل وبحكي بأي موضوع بس هلا حسيت بدي أكتب .. إمبارح كان عندي عملية صغيرة واتطلب مني pcr لفيروس كورونا وعملتو وطلع إيجابي ” .

وتابع : ” وبما إنه إرادة الله فوق كل إعتبار وأنا عندي ثقة بهالشي مش خيفان من هالفيروس .. بطلب من الكل ما يخاف ويعرف إنه هالمرحلة راح تمرق ” .

وأضاف مروان يوسف مطالبا ممن اختلط به بالفترة الحالية عزل نفسه فقال : ” اللي مخالطني بهالفترة يحجر حاله .. شكرا لكل الناس اللي واقفة حدي ” .