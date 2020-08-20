نشر الحساب الخاص لبرنامج ” ET بالعربي ” على موقع ” إنستجرام ” مقطع فيديو للفنان الإمارتي ونجم الموسم الأول من برنامج ” سوبر ستار ” سعود أبو سلطان كشف من خلاله تواجده بالمستشفى .

حيث ظهر سعود أبو سلطان في مقطع الفيديو وهو يغني مستلقيا على السرير استعدادا للخضوع لعملية جراحية لاستئصال ورم حميد في منطقة الصدر .

وجاء في التعليق عليه : ” سعود أبو سلطان خضع لعملية جراحية لاستئصال ورم حميد في منطقة الصدر وذلك بأحد مستشفيات دبي ” .

وتفاعل المتابعون على الفيديو بشكل كبير الذين انهالت تعليقاتهم بالدعوات متمنيين له السلامة والشفاء العاجل .