نشر نجم ستار أكاديمي الفنان ” محمد شاهين ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” أعرب من خلاله عن حزنه من الظروف التي تمر بها البلاد في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد .

والتي أدت إلى توقف الكثير من الأعمال وسببت مشكلة البطالة للكثير من الأشخاص .

فكتب محمد شاهين : ” قبل ما أقول أي حاجة أنا بحب أتكلم معاكم علشان بحس براحة بفضفض معاكم والله العظيم مش أكتر .. أنا ‏ياجماعة بقالي أكتر من 10 شهور مفيش شغل بجد ودي حاجة ‏بقولها مش علشان حد يسألني إزاي وتستغربوا من قبل الكورونا ‏والدنيا مش موفقة معايا ” .

وتابع : ” بشكر ربنا في كل وقت يارب يارب يارب البلد تفتح ونرجع نشوف أي شغل تاني ناكل منه ‏عيش .. والشغل مش عيب والله .. ادعولي وادعوا لنفسكم بصلاح الحال للجميع ” .

يذكر أن محمد شاهين كان قد شارك في الموسم العاشر من برنامج المواهب ستار أكاديمي وهو من حصل على اللقب .