احتفل عدد من النجوم والمشاهير العرب اليوم بعيد الأب، واستغلوا هذه المناسبة للكشف عن صور نادرة لهم مع آبائهم وكذلك احتفل البعض بطرق مختلفة، وكان منهم الفنان السوري تيم حسن.

واحتفل الفنان تيم حسن بعيد الأب اليوم ونشر عدة صور نادرة له مع والده على حسابه باسنتقرام، ظهر في بعضها من مرحلة طفولته مع والديه.

ووجه تيم حسن رسالة خاصة الى والديه عبر التعليق على الصور حيث كتب:” رضاك يا أغلى الناس وأمي الحبيبة والدنيا بالف خير، الله يحفظكن ويطول عمركم وكل من قرأ هالسطور”.

على الصعيد الفني، يواصل تيم حسن تصوير الموسم الخامس والأخير من مسلسل “الهيبة”، الذي يحمل عنوان “الهيبة – جبل”.

وكان قد نشر تيم حسن صورة من كواليس التصوير ظهر فيها يمسك بثعبان، وكتب معلّقاً: “نتابع تصوير “الهيبة – جبل” يومياً إن شاء الله يعجبكم، ماذا تعتقدون سيحدث في الجزء الأخير؟”.