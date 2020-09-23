تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي صورة للفنان السوري “خالد القيش” ووجه ممتلئ بالكدمات ويبدو أنه تعرض لشجار عنيف مع أحد الأشخاص، وترددت أنباء وإشاعات حول أن الفنان خالد القيش قد تعرض للضرب علي يد أحد الاشخاص، أثناء مشاجرة حقيقية.

وتبين بعد ساعات من انتشار الصورة أن الفنان خالد القيش كان في كواليس “مسلسل إنتقام بارد” وأن الصور قد تم تسريبها من شركة جولدن لاين المنتجة للعمل، وأشارت إلي أن القيش يجسد شخصية فارس بأحد المسلسل الذي يخرجه سيف سبيعي، ويقوم نص الكاتب نعيم الحمصي على التشويق والإثارة والغموض، بين شخصيات تتصارع في ما بينها، من دون ان تعلم أن هناك من يحركها بألاعيب نفسية خطرة.

ويضم “مسلسل إنتقام بارد” الذي تنتجه شركتا “غولدن لاين” و”آي سي ميديا” من إخراج سيف سبيعي، نخبة من النجوم السوريين الى جانب القيش، على رأسهم ميلاد يوسف، جيني إسبر، نضال نجم، يزن خليل، ربى الحلبي، حسام تحسين بك، وفاء موصللي، فرح خضر، يارا دولاني، عبد الرحمن قويدر، سارة الطويل، وبلال مارتيني.

من ناحية آخرى، شارك خالد القيش مؤخرًا في بطولة المسلسل الإماراتي “المنصة” والذي عرض عبر منصة نتفليكس وحقق نجاحاً كبيراً للغاية وأشاد به الكثيرون من جمهور الخليج، حيث تدور أحداثه حول حرب التكنولوجيا وهيمنة مواقع التواصل الإجتماعي علي كافة الأمور التي تحدث لنا في الحياة وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم عبدالمحسن النمر وسامر إسماعيل وأحمد الجسمي ومهيرة عبدالعزيز، ومن تأليف هوزان عكو وإخراج الإلماني رودرجو كيشنر .