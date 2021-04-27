تصدر النجم العالمي ريز أحمد حديث الصحافة والسوشيال ميديا أثناء تواحده مع زوجته فاطمة ميرزا على السجادة الحمراء في حفل جوائز الأوسكار السينمائية لعام 2021.

وفي لقطة رومانسية، إلتقطت عدسات المصورين ريز وهو يقوم بترتيب وتصفيف شعر زوجته أمام أعين الجميع على السجادة الحمراء، وهو ما أثار ضجة كبيرة بين الصحافيين الذين أثنوا على لطافته ورومنسيته أمام الجميع.

وللمرة الأولى يترشح ممثل مسلم لجائزة أفضل ممثل في دور رئيسي، وهي الجائزة التي ترشح لها الممثل البريطاني من أصول باكستانية، ريز أحمد، عن دوره في Sound of Metal.

وأقيم حفل الأوسكار عام 2021 وسط إجراءات احترازية من كورونا، مع ضرورة ارتداء الحاضرين للكمامات، كما أن الدعوات إلى الحفل محدودة للغاية.