نجم “عروس بيروت” يتبرع بشعره لأطفال مرضى السرطان

يخطف الممثل اللنباني ​جاد أبو علي​ الأنظار في مسلسل “عروس بيروت” الذي يعرض خلال هذه الفترة، حيث يقدم شخصية “جاد ضاهر” وهو الإبن الصغير لعائلة ضاهر، ويتميز بالعمل بشعره الطويل.

أبو علي وبخطوة إنسانية رائعة منه قام بالتخصل من شعره الطويل تضامناً مع الاطفال المصابين بمرض السرطان، ونشر أبو علي صوراً لشعره الذي تخلص منه وعلق على الصور بالتالي:

“من زمان وأنا بتمنى يوصل طول شعري لهالمرحلة! مرحلة إقدر أوقف مع مرضى عم يعانو كل لحظة من هالمرض الخبيث! وهيك صار نص شعري بتصرّفهم وأكيد رح يلبقلهم أكتر مني، وانشالله كون عم إرسم لو حتى ضحكة صغيرة على وجوههم”.







