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نجم مسلسل ” أبو العروسة ” يتعرض لحادث سير

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نشر الفنان المصري ” خالد كمال ” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” صورا كشف من خلالها عن تعرضه لحادث سير بسيارته .

وأوضحت الصور تهشم مقدمة السيارة تماما .

وكتب خالد كمال في تعليقه على الصور قائلا : ” لا حول ولا قوة إلا بالله .. 2019 هتخلص ولا هتخلص علينا ” .

وتابع لطمأنة محبيه : ” يا حبايب .. أنا كويس وزي الفل ومش عارف أرد عشان بصور ” .

يذكر أن الفنان خالد كمال اشتهر بدوره في مسلسل ” أبو العروسة ” والذي جسد بها شخصية ملاك .. كما اشترك مؤخرا في مسلسل ” ممالك النار ” بطولة الفنان خالد النبوي والذي حقق نجاحا كبيرا في الآونة الأخيرة .

 

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