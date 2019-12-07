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نجم مصري شهير يهاجم ” مسرح مصر ” : ” ما يقدم ما هو إلا قعدة حشاشين “

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خرج الفنان والمخرج المسرحي الشهير ” جلال الشرقاوي ” بتصريحات قوية هاجم فيها الفنان ” أشرف عبد الباقي ” ونجوم مسرح مصر وذلك على هامش تكريم جلال الشرقاوي في ندوة بمهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة .

حيث انتقد جلال الشرقاوي مسرح مصر ونجومه وما يقدمه والذي وصفه بإنه عبارة عن ” قعدة حشاشين ” وإنه ليس له علاقة بالمسرح المصري وما يقدم من عروض يعتبر جريمة في حق الدولة المصرية .

وأضاف الفنان جلال الشرقاوي قائلا : ” ما يقدمه مسرح مصر لا يليق بأن يرتبط بإسم مصر ولا يترقي حتى إلى كلمة الاسكتشات التي كنا نقدمها خلال فترة الدراسة الثانوية ” .

 

 

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