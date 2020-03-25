نجوم أتراك من أصول عربية منهم ملكة جمال تركيا!

بعد إنتشار الدراما التركية، حظى النجوم الأتراك بشهره واسعة في أنحاء العالم العربي، ولكن ما لا تعرفوه أن أشهر النجوم الأتراك ولدوا لأباء وأمهات من أصول عربيه
من بينهم من ولد لأب عراقي مثل الممثل التركي سليم باركتارSelim Bayraktar الشهير بسنبل أغا.
والممثل التركي ميرت فرات mert fırat بطل مسلسل إنتقام، الذي صرح بأن والده من أصل سوري شامي،
أما عن الممثله التركيه فرح زينب عبد اللهFarah Zeynep Abdullah، فقد ولدت لأب عراقى الجنسية.
اما عن أمينة غولشن Amine Gülşe ملكة جمال تركيا لعام 2014، والدها من أصل عراقي تركماني من مدينة كركوك، ووالدتها تركية الأصل .