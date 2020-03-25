نجوم أتراك من أصول عربية منهم ملكة جمال تركيا!

بعد إنتشار ​الدراما التركية، حظى النجوم الأتراك بشهره واسعة في أنحاء العالم العربي​، ولكن ما لا تعرفوه أن أشهر النجوم الأتراك ولدوا لأباء وأمهات من أصول عربيه

من بينهم من ولد لأب عراقي مثل الممثل التركي سليم باركتارSelim Bayrakta​r الشهير بسنبل أغا.

والممثل التركي ​ميرت فرات​ mert fırat بطل مسلسل إنتقام، الذي صرح بأن والده من أصل سوري شامي،

أما عن الممثله التركيه ​فرح زينب عبد الله​Farah Zeynep Abdullah، فقد ولدت لأب عراقى الجنسية.

اما عن ​أمينة غولشن Amine Gülşe​ ملكة جمال تركيا لعام 2014، والدها من أصل عراقي تركماني من مدينة كركوك، ووالدتها تركية الأصل .