الصفحة الرئيسية فن نجوم أتراك من أصول عربية منهم ملكة جمال تركيا!

نجوم أتراك من أصول عربية منهم ملكة جمال تركيا!

بواسطة -
0 72

بعد إنتشار ​الدراما التركية، حظى النجوم الأتراك بشهره واسعة في أنحاء العالم العربي​، ولكن ما لا تعرفوه أن أشهر النجوم الأتراك ولدوا لأباء وأمهات من أصول عربيه

من بينهم من ولد لأب عراقي مثل الممثل التركي سليم باركتارSelim Bayrakta​r الشهير بسنبل أغا.

والممثل التركي ​ميرت فرات​ mert fırat بطل مسلسل إنتقام، الذي صرح بأن والده من أصل سوري شامي،

أما عن الممثله التركيه ​فرح زينب عبد الله​Farah Zeynep Abdullah، فقد ولدت لأب عراقى الجنسية.

اما عن ​أمينة غولشن Amine Gülşe​ ملكة جمال تركيا لعام 2014، والدها من أصل عراقي تركماني من مدينة كركوك، ووالدتها تركية الأصل .

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.