لم تمض ساعات على تشييع الوسط الفنى لجنازة الفنان الراحل سمير غانم ظهر أمس الجمعة، من مسجد المشير طنطاوي، إلى مثواه الأخير ، وسط حالة الحزن التى كانت تسيطر جميع من شارك فى الجنازة حتى تبدل الحال مع دخول الليل حيث شارك أغلبهم فى حفل زفاف نجل رجل الاعمال المصري أيمن الجميل فى مدينة الجونة وسط أغانى الفنان عمرو دياب ورقص الراقصة جوهرة.

فقد شاركت عمرو دياب، عبر حسابه على انستغرام، مجموعة صور ومقاطع فيديو لعدد من الفنانين المقربين من الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وهم فى وصلات رقص وغناء أبرزهم الفنانة إلهام شاهين، وليلى علوي ويسرا وغيرهم من الوسط الفنى ممن شاركوا فى الجنازة.

وشهد حفل الزفاف حضور نخبة من رجال المجتمع والأعمال والشخصيات العامة في كافة المجالات، أبرزهم المطرب عمرو دياب ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وأقيم حفل الزفاف في مدينة الجونة، وسط حضور عدد كبير من رجال المجتمع وأصدقاء رجل الأعمال أيمن الجميل، وعدد من الأقارب، وأصدقاء العروسين.

يذكر ان نجم الضحك الفنان سمير غانم رحل عن عالمنا مساء أمس الخميس، عن عمر ناهز 84 عاما، في إحدي المستشفيات بالقاهرة بعدما تعرض لوعكة صحية شديدة إثر إصابته بفيروس كورونا وحدوث مضاعفات نتشيجة مشاكل صحية مع الكلى.

وشُيعت جنازة سمير غانم بعد ظهر صلاة الجمعة، بمسجد المشير الطنطاوي بالتجمع الخامس، واقتصر العزاء بمقابر العائلة بمدينة نصر.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور مراسم دفن وتوديع جثمان الفنان الراحل سمير غانم في مشهد خيم عليه الحزن والبكاء من نجوم الوسط الفني وأسرة الراحل وأصدقائه..