أفادت وسائل إعلام سعودية، مساء يوم الاثنين، بوفاة رجل الأعمال السعودي الشهير، الشيخ صالح عبد الله كامل.

وأعلنت صحيفة “عكاظ” السعودية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وفاة رجل الأعمال صالح عبد الله كامل.

والراحل صالح عبد الله كامل من مواليد مكة عام 1941، نال شهادة بكالوريوس التجارة في الرياض، وهو أحد أكبر المستثمرين العرب في مجال الإعلام من خلال شبكة راديو وتلفزيون العرب (ART)، بالإضافة إلى استثماراته في العديد من المجالات.

وصالح عبد الله كامل هو مالك “قناة اقرأ”، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة كل من مجموعة “دله البركة”، و”مجموعة البركة المصرفية”، ومالك ومؤسس ورئيس شبكة “راديو وتلفزيون العرب”، ورئيس مجلس إدارة كل من “المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية”، و”الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة”، ورئيس لجنة المشاركين في “محفظة البنوك الإسلامية”، وعضو مجلس أمناء كل من “جامعة الفيصل”، ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، وعضو الهيئة الاستشارية لرئيس “مجموعة البنك الإسلامي للتنمية”، كما كان شريكا لرجل الأعمال السعودي وليد الابراهيم في قناة MBC عند بداية انطلاقتها في لندن.

وقد نعى صالح الكامل عدد كبير من نجوم الفن والاعلام في العالم العربي كان منهم محمد هنيدي، تركي الدخيل، فايز المالكي، وليد الفراج وغيرهم.

البقاء لله في الشيخ #صالح_كامل ..نسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يدخله فسيح جناته — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) May 18, 2020

رحم الله #صالح_كامل وغفر له. هاتفني مباركاً برمضان، فقلت له: الحق لك يا عم صالح. قال:الأب يبارك لابنه ! ثم تواصل معي طوال الأسبوعين الأولين لتسهيل إجلاء شابين مريضين بأمراض مزمنة، ولأن الإجلاء لم يكن لمدينتيهما، تكفل رحمه الله بقيمة الطائرة الخاصة التي نقلتهما. رفع الله درجته. — #تركي_الدخيل (@TurkiAldakhil) May 18, 2020

انا لله وانا اليه راجعون

اللهم ارحم عبدك #صالح_كامل واغفر له

لا حول ولا قوة الا بالله pic.twitter.com/4vWnOsBRFY — فايز المالكي (@fayez_malki) May 18, 2020

رحل اليوم العم الشيخ #صالح_كامل ، لأول اشعر بهذة القدر من الحزن على فقد رجل كان بمثابة الاب بالنسبة لي ، منحني الفرصة لموقع قيادي في وقت تكالبت فيه الظروف والرجال لكنه وابنائه الكرام كانوا خير سند وداعم في توقيت صعب بالنسبة لي ، الله يرحمك يا ابوعبدالله .#صالح_كامل_في_ذمة_الله pic.twitter.com/YSyExhlmYF — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) May 18, 2020