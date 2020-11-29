نشرت الإعلامية ” بوسي شلبي ” مقاطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من احتفال المنتج ” جمال العدل ” بعيد ميلاده مساء يوم أمس السبت .

والتي شاركت في حضوره كما شهد الاحتفال حضور عدد من نجوم الفن جاء من بينهم كلا من يسرا وهاني شاكر وأصالة وجومانا مراد وزوجها والسيناريست تامر حبيب .

ونالت مقاطع الفيديو بعض الانتقادات من جانب المتابعين الذين أشاروا إلى عدم إتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا وعدم ارتدائهم للكمامات خلال تجمعهم للاحتفال .

فجاءت التعليقات مثل : ” معندكمش كورونا في مصر ولا إيه ” و ” أخبار الكورونا إيه ” و ” الكورونا مستغربة ” و ” ولا كمامة دول المتعلمين اللي بيعملوا إعلانات يرشدوا الناس على الصح ” .