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نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد ” عمرو دياب ” برعاية دينا الشربيني

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احتفل الفنان المصري ” عمرو دياب ” يوم أمس الثلاثاء بعيد ميلاده ال 58 في حفل خاص والذي كان برعاية وتنظيم الفنانة ” دينا الشربيني ” .

وشارك عدد من نجوم الوسط الفني والأصدقاء المقربين لعمرو دياب الاحتفال بعيد ميلاده .

وجاء من أبرز النجوم كلا من الفنانة آيتن عامر والفنان أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي والفنان محمد لطفي والفنانة هنا شيحة والفنانة ياسمين رئيس .

وحضر أيضا المطرب خالد سليم والفنانة نسرين إمام وزوجها المنتج تامر مرسي والفنانة نجلاء بدر والفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش .

واحتفل المتواجديون في الحفل بعيد ميلاد الهضبة على مجموعة من أغانيه الحديثة والقديمة منها : ” بحبه و يوم تلات و جمع حبايبك و يلوموني ” وغيرها من الأغاني التي تراقص عليها الحضور .

عمرو دياب – بحبه

بحبه في قلة عقله 😝#AmrDiab

Posted by AMR DIAB Global Folder on Tuesday, October 8, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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