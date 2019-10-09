نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد ” عمرو دياب ” برعاية دينا الشربيني

احتفل الفنان المصري ” عمرو دياب ” يوم أمس الثلاثاء بعيد ميلاده ال 58 في حفل خاص والذي كان برعاية وتنظيم الفنانة ” دينا الشربيني ” .

وشارك عدد من نجوم الوسط الفني والأصدقاء المقربين لعمرو دياب الاحتفال بعيد ميلاده .

وجاء من أبرز النجوم كلا من الفنانة آيتن عامر والفنان أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي والفنان محمد لطفي والفنانة هنا شيحة والفنانة ياسمين رئيس .

وحضر أيضا المطرب خالد سليم والفنانة نسرين إمام وزوجها المنتج تامر مرسي والفنانة نجلاء بدر والفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش .

واحتفل المتواجديون في الحفل بعيد ميلاد الهضبة على مجموعة من أغانيه الحديثة والقديمة منها : ” بحبه و يوم تلات و جمع حبايبك و يلوموني ” وغيرها من الأغاني التي تراقص عليها الحضور .