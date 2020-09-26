حرص عدد كبير من نجوم الفن على نهي رحيل الفنان المصري ” المنتصر بالله ” عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي .

والذي وافته المنية صباح اليوم السبت عن عمر يناهز ال 70 عاما داخل أحد المستشفيات بمحافظة الأسكندرية بعد صراع مع المرض ومعاناته من إصابته بجلطة في المخ .

وجاء من بين هؤلاء النجوم الفنانة ” ندى بسيوني ” فكتبت : ” وداعا راسم البهجة الخلوق خفيف الظل الفنان المنتصر بالله .. خالص التعازى البقاء لله ” .

ونشرت الفنانة ” وفاء عامر ” صورة للفنان الراحل عبر حسابها على موقع إنستجرام وكتبت في تعليقها عليها : ” بكل أسى أنعي الفنان العظيم المنتصر بالله .. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ” .

وبكلمات مؤثرة نعى الفنان صلاح عبد الله رحيل المنتصر بالله فقال : ” لما وصلني خبر وفاتك كان قدامي حاجة من إتنين يا أعيط يا أضحك .. ولو عيطت يا على رحيلك يا حبيبي يا على تقصيرنا في حقك الفترة الأخيرة ” .

وتابع : ” ولو ضحكت يا على حالنا يا على أحلى ذكرياتنا ودلوقتي دموعي بتدعيلك .. ربنا يرحمك ويصبر قلب العزيزة مراتك والغاليين بناتك يا أحلى مونتي في حياتنا ” .

وعلق الفنان ” محمد صبحي ” على وفاة المنتصر بالله الذي وصفه بأنه ” صديق العمر ” قائلا : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. صديق العمر وزميل الكفاح منذ عام 1972 .. رحل الفنان والإنسان المنتصر بالله بعد رحلة طويلة ومؤلمة مع المرض ” .

وأضاف : ” كنت صديقا وحبيبا بدأنا أدوار ثانوية كثيرة وحلمنا وكافحنا .. ولقد أثبت أنك فنان مختلف عن كل من حولك .. ستظل في ذاكرة جمهورك المصرى والعربى خفة الظل العالية .. ندعو الله لك بالرحمة والمغفرة وللأسرة وزوجتك الغالية عزيزة وأبنائك الصبر والسلوان ” .

وكتب الفنان ” هاني رمزي ” في منشور له على موقع ” إنستجرام ” : ” الله يرحمك يا مونتي .. تعبت كتير علشان تسعد الملايين من جمهورك وحان وقت راحتك .. مع السلامة يا فنان يا عظيم .. المنتصر بالله ” .

يذكر أن أسرة الفنان الراحل المنتصر بالله كشفت عن إنه سوف يتم نقل جثمان الفقيد من الإسكندرية للقاهرة غدا الأحد 27 سبتمبر لتشييع الجنازة ودفن الجثمان في مقابر الأسرة بالقاهرة .