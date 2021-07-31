حرص عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي على نعي رحيل الفنانة الكويتية ” انتصار الشراح ” عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي والتي وافتها المنية اليوم السبت في لندن بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 59 عاما .

وجاء من بين هؤلاء النجوم الفنانة المصرية ” نشوى مصطفى ” التي نشرت صورة تجمعها بالفنانة الراحلة عبر حسابها على إنستجرام وكتبت في تعليقها عليها : ” البقاء لله العزيزة الغالية الصديقة الفنانة انتصار الشراح ” .

وتابعت : ” خالص التعازي للأسرة الكريمة ولكل جمهورها في الوطن العربي .. مع السلامة أختي أم سالم ” .

فيما كتبت الفنانة المصرية ” شيماء سيف ” عبر حسابها على إنستجرام : ” البقاء والدوام لله فى وفاة الفنانة الجميلة انتصار الشراح .. كانت جميلة وحنونة ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم كل ذويها ومحبيها الصبر والسلوان ” .

ونعى الفنان الكويتي ” داوود حسين ” وفاة انتصار الشراح فقال في تعليقه على صورة له عبر حساب على إنستجرام : ” إلى جنات الخلد أختي العزيزة .. لا اجد كلمات توفي حقك خلال سنوات علاقة الاخوة والزمالة والابتسامة التي جمعتنا .. اعذريني لا اجيد التعبير في أوقات الصدمات ” .

وأضاف : ” لا أصدق أنني أنعيك وأطلب لك الرحمة والمغفرة من العلي القدير وأن تكوني في جناته مع الصديقين والأبرار والشهداء .. أم سالم أختي الغالية .. يرحمك الباري ويثبتك عند السؤال .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. الفاتحة على روحها الطاهرة ” .

ونشرت الفنانة الكويتية ” حياة الفهد ” صورة للفنانة انتصار الشراح على إنستجرام وكتبت في نعيها لها : ” يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ” .

وأضافت : ” بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره نعزي أنفسنا بوفاة الفنانة القديرة أختنا أم سالم .. انتصار الشراح ربي يرحمها ويغفرلها ” .