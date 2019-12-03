نجوم الفن ينعون شعبان عبد الرحيم بكلمات مؤثرة : ” وزير الحنية .. فنان البهجة “

حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام سواء في مصر أو في الوطن العربي على تقديم التعازي من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ونعي الفنان المصري ” شعبان عبد الرحيم ” الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز ال 62 عاما .

فجاء من بينهم الفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” والتي كتبت عبر حسابها على ” تويتر ” : ” رحم الله الفنان الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم وأسكنه فسيح جناته .. عزائي لذويه وجميع محبيه .. إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون ” .

ونشر الفنان ” سعد الصغير ” عبر حسابه على موقع ” إنستجرام ” صورة للفنان الراحل وكتب معلقا عليها : ” ألف رحمة ونور عليك ياعم شعبان .. ربنا يرحمك يا رب بنورك .. يا أطيب حد في الدنيا البقاء لله في الجنة بإذن الله .. وداعا عم شعبان ” .

ونشر الفنان ” أحمد سعد ” صورة لشعبان عبد الرحيم على حسابه على موقع ” فيس بوك ” وقال : ” لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .. مصر حزينة عليك النهاردة يا وزير الحنية .. الله يرحمك يا عم شعبان .. نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء ” .

وكتب الفنان ” محمود البزاوي ” عبر حسابه على موقع ” تويتر ” تغريدة ينعي فيها الفنان الراحل قائلا : ” شعبان عبد الرحيم كان نموذج لحد مكافح قدر يصنع شكل ولون مختلف له وبقى عنده لحن مميز ماحدش بيغنيه غيره .. ده غير خفة دمه وعفويته دايما وأنه في أي لقاء تليفزيوني بيتكلم من قلبه .. الله يرحمك يا شعبولا يا جميل و زي ما كنت بتقول في آخر كل اغنيه ليك ( بس خلاص ) ” .

شعبان عبد الرحيم كان نموذج لحد مكافح قدر يصنع شكل و لون مختلف ليه و بقى عنده لحن مميز ماحدش بيغنيه غيره ده غير خفة دمه و عفويته دايما و انه في اي لقاء تليفزيوني بيتكلم من قلبه .. الله يرحمك يا شعبولا يا جميل .. و زي ما كنت بتقول في اخر كل اغنيه ليك "بس خلاص" #شعبان_عبد_الرحيم — محمود البزاوي (@albezzawy) December 3, 2019

ونشرت الإعلامية ” ريهام سعيد ” عبر حسابها على موقع ” إنستجرام “صورة للفنان الراحل وعلقت : ” الله يرحمه كان طيب اوي .. يا رب يغفر له يا رب و يدخله فسيح جناته ” .

وكتبت الإعلامية ” وفاء الكيلاني ” عبر حسابها على موقع ” تويتر ” : ” في ذمة الله الراجل الطيب فنان البهجة .. الله يرحمه ويغفرله ويصبر عائلته ” .