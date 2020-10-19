واسى عدد كبير من نجوم الفن والاعلام في العالم العربي الفنانة الاماراتية احلام متمنين السلامة والصحة لزوجها بطل الراليات القطري ​مبارك الهاجري​ بعدما أعلنت الأخيرة عن تأزم حالته ودخوله الى المستشفى.

فقد كتبت أنغام عبر حسابها الخاص على أحد موقع التواصل الإجتماعي قائلة: “الف سلامه وربنا يطمن قلبك عليه ياحبيبتي ويرجع بيته بألف سلامه” وعلّقت أحلام بدورها على تعليق أنغام التي حاولت مواساة أحلام في هذه الظروف الصعبة التي أصابت زوجها كاتبة :”امين يارب يا حبيبتي اختي الغاليه”.

امين يارب يا حبيبتي اختي الغاليه https://t.co/2NwAgT3hxN — A H L A M (@AhlamAlShamsi) October 19, 2020

كما حرصت نوال الكوينية على مواساة احلام قائلة: “ألف لاباس عليه اخوي والحمدلله علي سلامته والله يجمعكم قريب ان شاءالله اختي أجر وعافيه” لتجيبها احلام: “بعد روحي اختي شكراً على اتصالك وسؤالك الغاليه”.

بعد روحي اختي شكراً على اتصالك وسؤالك الغاليه https://t.co/ayGsNNtBMs — A H L A M (@AhlamAlShamsi) October 19, 2020

أما الاعلامية السعودية لجين عمران فكتبت: “سلامته خطاه السو و ما يشوف شر إن شاء الله قدامه العافيه و ربي يجمعكم على خير بأقرب وقت حبيبتي و يطمن قلبك عليه”

بالاضافة الى عدد كبير من نجوم الفن والاعلام مثل رابح صقر، سالم الهندي، ماغي بوغصن، أمل حجازي، رامي عياش، أسماء المنور، رؤى الصبان، نسرين طافش، سميرة سعيد، اروى، لطيفة, ابتسام تسكت، مي سليم، غادة عبدالرازق، عبير صبري، زينب فياض، ديانا حداد، جومانة مراد، وغيرهم.

ويشار الى أن أحلام أعلنت عن دخول زوجها المستشفى كاتبة عبر صفحتها الخاصة:”يا لومي فيك يا بومحمد الغالي حبيبي الف سلامه عليك وما تشوف شر وجعل ما جاك تكفير يارب … ويارب تطلع من المستشفى قريب وسامحني وحللني اني بعيده عنك وما اقدر اجي عندك واشيلك مثل ما انت دايم شايلني لا خلاني الله منك ابوي و حبيبي وصديقي واخوي وقطعه من قلبي”.