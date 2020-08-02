نعى الفنان السوري والد خياط والده الذي توفي أمس السبت طالبا من جمهوره الدعاء وطلب الرحمة له.

وكتب باسل الخياط عبر حسابه بـ “انستجرام”، “أبي، كنت أتمنى أن تغفو عيناك الطيبتان على وجهى قبل أن ترحل. وداعا للرجل الاول في حياتي وداعا لحنانك الابدي وداعا سمير خالد الخياط ابو باسل رحمك الله وأدخلك فسيح جناته أنا لله وانا اليه راجعون الفاتحة والدعاء له”.

وقد قدم عدد من الفنانين السوريين العزاء لباسل خياط من خلال التعليق على تدوينته كان منهم:

قصي خولي الذي كتب: “العم سمير العم أبو باسل الغالي رحمة الله عليك واسكنك الله فسيح جناته”.

معتصم النهار الدي كتب: “البقاء للهالله يرحمو ويحسن إليه والصبر للعائلة الكريمة”.

كندة علوش التي كتبت: “باسل العمر الك ولمحمد.. الله يرحمو ويجعل مثواه الجنة ويصبر قلبك ويقويك على فراقه ”.

باسم ياخور الذي كتب: “العمر الك يا باسل. الله يرحمو يارب ويجعل مسكنه الجنة عظم الله اجركم وألهمكم الصبر والسلوان اجتمع البعد مع ألم الفراق على ما يبدو هذا قدر مكتوب بالألم على كل السوريين لاحول ولاقوة الا بالله عزاءنا لك ولوالدتك ولزوجتك ”.

صفاء سلطان التي كتبت: “ياغالي الله يرحم روحه ويصبر قلبك انت وعيلتك ويجعل مكانته عاليه عند رب العالمين”.

سلافة معمار التي كتبت: “العمر الك باسل الله يرحمو ويصبر قلبك ”.

قيس الشيخ نجيب الذي كتب: “العمر الك باسل .. الله يرحمو و يصبركون و يجعل مثواه الجنة .. البركة فيك و بمحمد . البقاء لله .”.

مكسيم خليل الذي كتب: “البقية بحياتك باسل ..الله يصبركم .. ويصبر كل محبين ابوباسل.. الله يرحمه والسلام لروحه ياصديقي .. خبر محزن وقاسي..”.

فادي صبيح الذي كتب: “رحمه الله واسكنه فسيح جنانه ”.