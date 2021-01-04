نعى عدد من الفنانين اللبناني الموسيقار الياس الرحباني الذي رحل عن عالمنا اليوم الاثنين الرابع من كانون الثاني / يناير عن ثلاثة وثمانين عاما.

فقد كتبت اليسا في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “لبنان كلو عم يخسر ثالث العمالقة من آل رحباني، الموسيقار العظيم الياس رحباني. فنان صادق ومحب ومبدع بكل معنى الكلمة، وإنسان ما بيتكرر بفطرتو وموهبتو وأعمالو الخالدة… الله يرحم وكل التعازي لعيلتك الكريمة”

لبنان كلو عم يخسر ثالث العمالقة من آل رحباني، الموسيقار العظيم الياس رحباني. فنان صادق ومحب ومبدع بكل معنى الكلمة، وإنسان ما بيتكرر بفطرتو وموهبتو وأعمالو الخالدة… الله يرحم وكل التعازي لعيلتك الكريمة pic.twitter.com/qmDgz8sLXD — Elissa (@elissakh) January 4, 2021

أما نجوى كرم فكتبت: “تعازينا الحارّة للرحابنة بوفاة الموسيقي الكبير #الياس_الرحباني وفاتك خسارة كبيرة إلنا ولـ #لبنان.. الله يرحمك وانشاالله تكون نفسك بالسما”

تعازينا الحارّة للرحابنة بوفاة الموسيقي الكبير #الياس_الرحباني

وفاتك خسارة كبيرة إلنا ولـ #لبنان..

الله يرحمك وانشاالله تكون نفسك بالسما — Najwa Karam (@najwakaram) January 4, 2021

كما نعى الراحل الفنان رامي عياش الذي كتب: “بكامل الأسى والحزن تلقيت خبر وفاة الكبير الياس الرحباني ،الف رحمة عليه .خسارة كبيرة .صاحب القلب النقي والمحب للفن والوطن .”

بكامل الأسى والحزن تلقيت خبر وفاة الكبير الياس الرحباني ،الف رحمة عليه .خسارة كبيرة .صاحب القلب النقي والمحب للفن والوطن . pic.twitter.com/fQRjKR3vNt — Ramy Ayach رامي عياش (@RamyAyach) January 4, 2021

اما كارول سماحة فكتبت: “رحل الآن كبير من بلادي وأخذ معه أجمل حقبة موسيقية في تاريخ الأغنية اللبناني وداعا #الياس_الرحباني شكرا لعطائك،ولوفائك لوطننا #لبنان أعمالك خالدة في الذاكرة والوجدان أتقدم بأحر التعازي للعائلة الرحبانية أجمع وبالأخص نينا، جاد وغسان”.

عفوا تصحيح: الأغنية اللبنانية — CAROLE SAMAHA (@CAROLE_SAMAHA) January 4, 2021

يذكر أن الياس الرحباني ثالث الاخوين الرحباني عاصي ومنصور الرحباني وهو موسيقي (ملحن وموزع)، كاتب أغاني، وقائد أوركسترا وحّن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، نحو 2000 منها عربية. وألّف موسيقى تصويرية لخمسة وعشرين فيلماً، منها أفلام مصرية، وأيضا لمسلسلات، ومعزوفات كلاسيكية على البيانو. من أشهرها موسيقى فيلم دمي ودموعي وابتسامتي وفيلم حبيبتي وفيلم أجمل ايام حياتي ومسلسل عازف الليل.