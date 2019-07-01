نجوم مصر ينعون ” جنتلمان الشاشة ” بكلمات مؤثرة

أعرب العديد من نجوم وفناني الوسط الفني في مصر عن حزنهم الشديد لوفاة الفنان المصري عزت أبو عوف والذي افته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين عن عمر يناهز ال 71 عاما بعد صراع مع المرض .

حيث حرص عددا من الفنانين على توديع الفنان الراحل بكلمات مؤثرة عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة .

فكتب الفنان ” محمد هنيدي ” عبر حسابه على تويتر قائلا : “البقاء لله في المحترم الجميل عزت أبو عوف ” .

البقاء لله في المحترم الجميل عزت ابو عوف pic.twitter.com/RW3Gt1HItt — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) July 1, 2019

ونشرت الفنانة ” رانيا يوسف ” صورة للفنان الراحل عزت أبو عوف وعلقت عليها قائلة : ” إنا لله وإنا إليه راجعون، فقدنا فنانًا كبيرًا وخلوقًا تعلم منه الكثيرون، وداعًا الدكتور عزت أبو عوف ” .

إنا لله وإنا اليه راجعون، فقدنا فنان كبير وخلوق تعلم منه الكثيرون، وداعا الدكتور عزت ابو عوف. pic.twitter.com/O8Z4fe78oK — رانيا يوسف (@RaniahYousief) July 1, 2019

ونشرت الفنانة ” رانيا محمود ياسين ” صورة جمعتها بالفنان الراحل وعلقت : ” البقاء لله توفي الفنان المحترم الراقي الخلوق الدكتور عزت أبوعوف رحمه الله وثبته عند السؤال وأسكنه فسيح جناته، قلبي حزين جدًا، خالص عزائي لأسرته الكريمة إنا لله وإنا إليه راجعون“ .

وكتب المطرب ” عمرو دياب ” قائلا : ” إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله خالص عزائي لوفاة العزيز الغالي د. عزت أبو عوف ، تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جناته .”

ونشر الفنان ” هاني رمزي ” صورة لعزت أبو عوف عبر حسابه على تويتر وعلق قائلًا : ”الله يرحمك يا زيزو يا أعز وأغلى صديق يا أجمل فنان وإنسان عرفته عارف إن فراقك صعب قوي لكن هي الدنيا كده وده أمر الله وربنا يصبرنا ويعزي كل محبيك في كل الدنيا مع السلامة يا حبيبي ” .

الله يرحمك يا زيزو يا أعز وأغلى صديق يا أجمل فنان وإنسان عرفته عارف إن فراقك صعب قوى لكن هى الدنيا كده وده أمر الله وربنا يصبرنا ويعزى كل محبيك فى كل الدنيا مع السلامه يا حبيبى #عزت_أبوعوف pic.twitter.com/TVv5hGWTym — Hany Ramzy (@HanyRamzy) July 1, 2019

ونشر الفنان ” محمد فؤاد ” عبر صفحته على إنستجرام صورة للفنان عزت أبو عوف ينعيه بها قائلا ” إنا لله وإنا إليه راجعون رحمة الله عليك يا أعز وأغلى الناس رحمة الله عليك يا من كنت أطيب قلب وأخلص وأوفى صديق .. رحمة الله عليك يا أستاذي العزيز نسأل الله العظيم الرحمن الرحيم أن يدخلك جنات النعيم وأن يسكنك الفردوس الأعلى من الجنة وداعًا يا دكتور عزت أبو عوف ” .

وكتبت النجمة ” إلهام شاهين ” على إنستجرام : ” إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحم تلك النفس الطيبة التي فارقت الدنيا وانتقلت الى جوارك رحم الله روحا كان وجودها في الدنيا جميلاً ” .

وكتب الفنان ” أحمد فلوكس ” : ” الله يرحمك يا أجدع وأنضف وأحن فنان وإنسان أنا شوفته في حياتي. وداعاً يا برنس الفن وبرنس الاخلاق. وداعاً يا د. عزت ” .

وكتب النجم ” تامر حسني ” عبر حسابه على تويتر : ” إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء الله توفى الفنان الكبير المحترم والاب عزت ابو عوف اسألكم الفاتحه والدعاء له بالرحمه اللهم إرحم جميع موتانا يارب ” .

إنا لله وإنا إليه راجعون

البقاء الله توفى الفنان الكبير المحترم والاب عزت ابو عوف اسألكم الفاتحه والدعاء له بالرحمه اللهم إرحم جميع موتانا يارب — Tamer Hosny (@tamerhosny) July 1, 2019

ونشر النجم ” عمرو عبدالعزيز ” فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وظهر من خلاله مع الفنان الراحل عزت أبو عوف، وعلق عليها كاتبا : ” أقسم بالله وجعت قلبي عليك..لا إله إلا الله وإنا لله وإنا إليه راجعون.. هتوحشني بجد ” .

حبيب قلبى ابو قلب ابيض الرااااااقى اللى فعلا يستحق لقب برنس الحياااااااه د/ #عزت_ابو_عوفربنا يديك الصحه و طوله العمر Posted by Amr Abdel Aziz on Wednesday, July 4, 2018

ونشرت الفنانة ” سمية الخشاب ” صورة له عبر حسابها على إنستجرام وعلقت قائلة : ”إنا لله وإنا إليه راجعون، رحل مايسترو الفن المصري الفنان الأنيق عزت أبوعوف، كنت راقيًا جدًا في تمثيلك ومحترمًا، ربنا يرحمك يارب، فنان خفيف الروح متعدد المواهب عزت أبو عوف في ذمة الله “.