استضافت المخرجة ” إيناس الدغيدي ” في إحدى حلقات برنامجها ” شيخ الحارة والجريئة ” الفنانة ” نجوى فؤاد ” والتي كشفت خلال اللقاء عن تعرضها للضرب في حفل زفاف إبنة الرئيس المصري الراحل ” جمال عبد الناصر ” .

فتحدثت نجوى فؤاد عن الواقعة بأنها كانت تحيي حفل زفاف ” منى ” إبنة جمال عبد الناصر وكانت ترغب في تقديم عرض مختلف لها خلال رقصها .. فقالت : ” قالولي كان في أغنية إسمها زغروطة حلوة رنت في بيتنا والكورال يروح مزغرط وأنا أطير حمام أبيض ” .

وتابعت : ” كنت جايبة معايا قفص حمام ودخلوه التفتيش وعارفين إني هعمل كده فطلعت وعالمسرح وبطير الحمام لقيت فلم على خلقتي وقعت في الأرض موعتش والستارة اتقفلت .. مين اللي ضربني معرفش ” .