تحل الفنانة والراقصة المصرية نجوى فؤاد ضيفة على الحلقة القادمة من برنامج “شيخ الحارة والجريئة” الذي تقدمه المخرجة ايناس الدغيدي على شاشة قناة “القاهرة والناس”.

وقد أطلقت نجوى فؤاد عددا من المواقف اللافتة قبيل عرض الحلقة عبر برومو ترويجي حيث قالت انها نادمة كونها لم تنجب اطفالا وقالت “أنا ندمانة اني ما جبتش اولاد في نفس الوقت بحمد ربي لأن الحياة كلها تغيرت”.

وعن اكثر إشاعة ضايقتها، قالت “مثلا زواجي من عماد عبدالحليم الله يرحمه وده ما حصلش عمره ولو حصل كان يشرفني لكن ما حصلش”.

كما اعتبرت نجوى فؤاد عن كلمة راقصة ليست اهانة وقالت “لفظ كلمة راقصة انا مش شايفاه إساءة بالعكس في راقصات ممتازين في اخلاقهم وفي تصرفاتهم وفي لبسهم وفي كل حاجة”.