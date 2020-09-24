احتفلت الفنانة اللبنانية ” نجوى كرم ” باليوم الوطني السعودي ال 90 على طريقتها حيث أهدت المملكة العربية السعودية أغنيتها التي تحمل إسم ” الله ياخد بيدك يا سعودية ” بهذه المناسبة .

ونشرت نجوى كرم مقطع الفيديو الخاص بالأغنية في تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” .. وكتبت في تعليقها عليه قائلة : ” كل عام والمملكة العربية السعودية بألف خير .. بيلبقلِك تبقي بهالعزّ ” .

يذكر أن أغنية ” الله ياخد بيدك يا سعودية ” من كلمات جورج مارديروسيان وألحان وتوزيع أنطوان الشعك .. وكانت قد طرحتها شمس الأغنية اللبنانية عبر صفحتها على ” يوتيوب ” في 28 مارس لعام 2019 وغنتها على المسرح في حفلها الأول في السعودية

كل عام والمملكة العربية السعودية بألف خير

بيلبقلِك تبقي بهالعزّ #اليوم_الوطني_السعودي90https://t.co/ssrkVOJUM1 — Najwa Karam (@najwakaram) September 23, 2020