أحدثت النجمة اللبنانية نجوى كرم حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب التغيُّر الكبير الذي طرأ على ملامحها، إذ بدت أصغر سنًا.

إطلالة لافتة لنجوى كرم

حيث شاركت نجوى كرم متابعيها عبر حسابها على إنستجرام مقطع فيديو لكواليس إحدى حفلاتها، حيث أجابت عن بعض أسئلتهم، إذ كشفت أن اللون المحبب لديها هو الأبيض، أما الأغنية التي لم تؤديها منذ فترة طويلة هي “راجع تسأل ع مين؟”، أما عن أكثر الأغاني التي تفضل غناءها على خشبة المسرح “خليني شوفك بالليل”.

لكن أكثر ما لفت الأنظار هو ملامحها الشبابية، إذ ظهرت ببشرة مشدودة وعينين أكثر اتساعًا، وتقاسيم وجه أكثر تحديدًا.

نجوى كرم بإطلالة جعلتها تبدو أصغر سنًا

كتب رواد التواصل الاجتماعي، أن النجمة خضعت لعملية Face Lift، من أجل إزالة التجاعيد الدقيقة في الوجه والرقبة، ولكن هل خضعت نجوى كرم بالفعل لعملية شد الوجه؟.

نجوى كرم بمجوهرات أنيقة Tufenkjian Jewelry

حفل رأس السنة في دبي لـ نجوى كرم

أحيت نجوى كرم فقرتها الغنائية بمناسبة رأس السنة في دبي، وذلك بعدما أحيت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب فقرتها، وظهرت شيرين بخسارة ملحوظة في الوزن وبمعنويات مرتفعة، مرتدية فستانا من اللون الأزرق.

وأحيا باقي الحفل النجم جورج وسوف، ضمن حفلات نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول بمناسبة رأس السنة الجديدة 2024.

نجوى كرم تهنئ شيرين بالطلاق

وباركت المطربة اللبنانية نجوى كرم لشيرين عبدالوهاب في كواليس الحفل الغنائي برأس السنة في دبي قائلة: “ألف ألف ألف مبروك على الجو اللي سمعناه وعلى كل شيء” في إشارة يبدو إلى خبر طلاق شيرين.

فيما انهالت التعليقات الساخرة من ذكاء “شمس الغنية” وتلميحها عن خبر طلاق شيرين، مؤكدين أن نجوى كرم تدعم زميلتها المصرية في قرار الطلاق، الذي جاء بعد خلافات وفضائح مع زوجها السابق شغلت الرأي العام المصري.

وكتبت إحداهن “قصدها ألف مبروك ع الفكة من حسام”.

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