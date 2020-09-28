أشعلت الفنانة ال​لبنان​ية ​نجوى كرم​ السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن أطلقت هاشتاغ بعنوان “لبنان الحياة”، كمبادرة فنية من أجل إظهار صورة لبنان الحقيقي، لبنان الجمال والحياة، على عكس ما يظهر به خلال هذه الأيام بسبب الاوضاع الأمنية والإقتصادية والسياسية الصعبة.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع مبادرة كرم هذه، كان من بينهم الفنانة السورية ​أصالة​ التي قالت لها:”ماأجمل الّلي عمّ تطلبيه من النّاس .. لأنّه كلّ هالصّور الحلوه مجمّعه بوجداننا ومرسومه بخيالنا .. لبنان حتّى لمّا بيتعب حلو لأنّه هوّه بيعرف إنّه راجع أحلى ممّا كان كونه الألمّ كمان أصعب ممّا كان”.

لترد عليها كرم بالقول:”لأنك أصيلة وبتحبي لبنان”.

تعوا أنا وإنتو نمَلّي مواقع التواصل الإجتماعي فيديوهات عن جمال لبنان #لبنان_الحياة — Najwa Karam (@najwakaram) September 28, 2020

دعوة منّي لكلّ اللي معنا واللي مش معنا،

لكلّ المصوّرين والرسّامين والنحاتين ولكل حدا فينا بيحبّ #لبنان، لبناني أو مش لبناني إنّو يشاركنا بصورة حلوة أو فيديو حلو عن بلدنا الحلو مع اسم المنطقة، تحت هيدا الهشتاغ #لبنان_الحياة pic.twitter.com/Iv32o1S1dY — Najwa Karam (@najwakaram) September 27, 2020

ماأجمل الّلي عمّ تطلبيه من النّاس .. لأنّه كلّ هالصّور الحلوه مجمّعه بوجداننا ومرسومه بخيالنا .. لبنان حتّى لمّا بيتعب حلو لأنّه هوّه بيعرف إنّه راجع أحلى ممّا كان كونه الألمّ كمان أصعب ممّا كان #لبنان https://t.co/mfg9OkZaIa — Assala (@AssalaOfficial) September 27, 2020