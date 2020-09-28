أشعلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن أطلقت هاشتاغ بعنوان “لبنان الحياة”، كمبادرة فنية من أجل إظهار صورة لبنان الحقيقي، لبنان الجمال والحياة، على عكس ما يظهر به خلال هذه الأيام بسبب الاوضاع الأمنية والإقتصادية والسياسية الصعبة.
وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع مبادرة كرم هذه، كان من بينهم الفنانة السورية أصالة التي قالت لها:”ماأجمل الّلي عمّ تطلبيه من النّاس .. لأنّه كلّ هالصّور الحلوه مجمّعه بوجداننا ومرسومه بخيالنا .. لبنان حتّى لمّا بيتعب حلو لأنّه هوّه بيعرف إنّه راجع أحلى ممّا كان كونه الألمّ كمان أصعب ممّا كان”.
لترد عليها كرم بالقول:”لأنك أصيلة وبتحبي لبنان”.
أشعلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن أطلقت هاشتاغ بعنوان “لبنان الحياة”، كمبادرة فنية من أجل إظهار صورة لبنان الحقيقي، لبنان الجمال والحياة، على عكس ما يظهر به خلال هذه الأيام بسبب الاوضاع الأمنية والإقتصادية والسياسية الصعبة.