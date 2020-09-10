نشرت الفنانة اللبنانية ” نجوى كرم ” تغريدة لها عبر حستبها على موقع ” تويتر ” علقت من خلالها على الأوضاع الحالية في لبنان والطبقة السياسية التي تحكمها .

واستعانت نجوى كرم في تغريدها بأبيات من أحد أشهر قصائد الشاعر الفلسطيني الراحل ” محمود درويش ” والتي يهاجم فيها الحكام ومن يبيعوا أوطانهم .

فجاء فيها : ” ستنتهي الحرب .. ويتصافح القادة .. وتبقى تلك العجوز تنتظر ولدها الشهيد .. وتلك الفتاة تنتظر زوجها الحبيب .. وأولئك الأطفال ينتظرون والدهم البطل .. لا أعلم من باع الوطن .. ولكنني رأيت من دفع الثمن ” .

وعلقت نجوى كرم على تلك الأبيات قائلة : ” نحن من يدفع الثمن ” .