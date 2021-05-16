حرص عدد من الفنانين والاعلاميين على تهنئة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعيد ميلادها الثامن والثلاثين والذي يصادف اليوم الاحد الموافق 16 مايو.

فقد كتبت نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور صورة لنانسي عجرم عبر حسابها على تويتر وغردت كاتبة: “نانسي الصوت الجمال وخفة الدم نانسي الطاقة الايجابية الدائمة بإذن الله كل سنة وانتي بخير حبيبتنا” لتجيبها الاخيرة “كل الحب لإلك سيرين السنة الموسم الدرامي على رمضان افتقد لوجودك و لكن بعرف إنه اللي عم يتحضّر كبير و بيشبه نجوميتك!”.

كل الحب لإلك سيرين السنة الموسم الدرامي على رمضان افتقد لوجودك و لكن بعرف إنه اللي عم يتحضّر كبير و بيشبه نجوميتك! https://t.co/X6Z35lwOCq — Nancy Ajram (@NancyAjram) May 16, 2021

أما الفنانة اللبنانية نجوم كرم فقد غردت: “ان شاء الله تضلك معايدة بالسلام والنجاح عقبال الـ 100 يا رب” لتجيبها نانسي عجرم: “شكر كبير و من القلب نجوى بعرف الظروف صعبة ولكن وجودك أساسي بكل الأوقات. الكل بانتظار الرجعة”.

شكر كبير و من القلب نجوى بعرف الظروف صعبة ولكن وجودك أساسي بكل الأوقات. الكل بانتظار الرجعة https://t.co/nQ19qKhVaK — Nancy Ajram (@NancyAjram) May 16, 2021

يذكر أن نانسى عجرم ستطرح ألبومها الجديد في شهر يونيو المقبل، حيث تضع حاليا اللمسات الأخيرة حتى يكون جاهز للطرح، والذى يشمل 10 أغانى متنوعة مابين المصرى واللبنانى تتعاون فيه مع عدد كبير من الملحنين والموزعين والشعراء، وتقدمه بشكل مختلف عن ألبوماتها السابقة