نشرت الفنانة اللبنانية ” نجوى كرم ” تسجيلا صوتيا بصوتها عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” تعلق من خلاله على أحداث انفجار مرفأ بيروت يوم أمس الثلاثاء .

ووجهت نجوى كرم من خلال التسجيل رسالة قوية وشديدة اللهجة إلى المسئولين والسياسيين في لبنان طالبتهم فيها بالرحيل ومنتقدة إدارتهم للبلاد .

فقالت : ” كأنه ما صار شي ومبلا صار وكتّر .. دبحتونا ودبحتو البلد متل كأنه ما صار شي .. طفيتو أهدافنا وأحلامنا والبكرة تبعنا ومتل كأنه ما صار شي .. هجرتو ولادنا وأدمغتنا ومتل كأنه ما صار شي نهبتونا وسرقتونا وفلستونا متل كأنه ما صار شي ” .

وتابعت : ” وقال شو وبكل وقاحة قالولنا بكرة بيتعودو يعودكن العمى أقل شي .. مش ملككن نحنا ولا محط تجاربكن وحقل لتحقيق أمنياتكن .. ولك لازم ثورة تفوت عبيوتكن تتحسسكن بياللي عم نحسه هيدا إذا كان عندكن أساسا فيه إحساس يا أولاد الأفاعي ” .

وأضافت نجوى كرم : ” شغلتو فينا المستشفيات والأطبا النفس .. خليتونا ميتين ونحنا أحياء يا بلا وجدان .. ولك وين ريحة الطيون والزعتر ياللي بدلتوها بريحة جتت ولادنا وأهالينا .. وبعدكن عم تتقاتلو عالسلطة ولك روحو انقبرو فلّو .. صاير ومكتّر صاير ومكتّر ..بس إنه كإنه الدني عم تشتي ” .

واختتمت حديثها قائلة : ” كيف قادرين تستخفو فينا .. كيف قادرين تستخفو بعقولنا وأرواحنا .. مش عم نفهم كيف .. إذا انتو مش فاهمين مصيبة وإذا فاهمين مصيبة أكتر ” .

وكتبت نجوى كرم في تعليقها على رسالتها : ” من قلبي بعزّي أهالي الشهدا اللي ماتوا وبتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين بهالإنفجار .. وهيدي رسالتي لكل السياسيين ” .