وجه رجل الأعمال ” نجيب ساويرس ” رسالة دعم إلى الفنان ” محمد رمضان ” ردا منه عن ما تردد في الآونة الأخيرة من انتقادات حول تواجد الأخير في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة بالإضافة إلى ما قيل عن أنه لم تتم دعوته لحضور المهرجان .

فقال نجيب ساويرس خلال تواجده في سهرة ضمن فعاليات مهرجان الجونة جمعته بمحمد رمضان : ” مش هقول كلام كبير أوي يعني عايز أقول أولا إنه نورنا في الجونة .. واللي زعلان إنه جالنا ما يجيش ” .

وتابع : ” عندنا في مصر مواهب كبيرة جدا وكلنا بقلبنا كده لازم نقف وراها واللي بيرفع إسم مصر ده إحنا لازم نحبه ” .