نجيب ساويرس يرفض تحدي محمد رمضان في ” تحدي الخير “

أعلن الفنان المصري ” محمد رمضان ” عن تبرعه لوزارة الصحة المصرية بمبلغ 2 مليون جنيه لمساعدتها على محاربة فيروس كورونا .

وجاءت تلك الخطوة على خلفية مشاركته في تحدي الخير الذي شارك فيه عدد من نجوم الفن والرياضة لمساعدة الأسر المتضررة من الإجراءات الاحترازية الوقائية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وكشف محمد رمضان إنه سيتحدى المهندس أحمد بهجت والمنتج تامر مرسي واللاعب رمضان صبحي ورجل الأعمال نجيب ساويرس .

وعلى الجانب الآخر رد نجيب ساويرس على ذلك في تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” رافضا المشاركة في هذا التحدي مبررا ذلك بإنه ضد الإعلان عن ذلك وأن ما يقوم به في مثل هذا الأمر يكون بينه وبين الله فقط .

فكتب قائلا : ” أرجو من كل اللي بيسألوني أو يطلبوا مني التبرع لأزمة الكورونا أن يبدأوا بنفسهم الأول ويتبرعوا كل حسب مقدرته .. أما أنا فمش هعلن على اللي اتبرعت بيه لأني ضد الإعلان وده بيني وبين ربنا بس وارحمونا من التعليقات الغير مفيدة ” .