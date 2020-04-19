دافع رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس عن الفنان محمد رمضان بعد الانتقادات التي وجهت له بسبب ظهوره المتكرر معه.

كلام نجيب ساويرس جاء ردا على متابعة قالت له: “ازاي واحد محترم زيك وقدوة يحب محمد رمضان و اوي كمان” ليرد نجيب ساويرس قائلا: “إنسان بنى نفسه بنفسه و نجح نجاح مبهر و ممثل هايل و أغانيه كلها ناجحة و خلق حالة متفردة و لما تعرفى شخصيته الحقيقية مش الصور .. هتحبيه و طبعا فى النهاية الحب ده حاجة من عند ربنا !”.

إنسان بنى نفسه بنفسه و نجح نجاح مبهر و ممثل هايل و أغانيه كلها ناجحة و خلق حالة متفردة و لما تعرفى شخصيته الحقيقية مش الصور .. هتحبيه و طبعا فى النهاية الحب ده حاجة من عند ربنا ! https://t.co/axxdxmXoqD — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) April 18, 2020

من جانبه، نشر محمد رمضان كلام نجيب ساويرس عنه في فيديو عبر حسابه على انستغرام وعلقت كاتبا: “شهادة أعتز بها من رجل أفتخر بصداقته رجل الأعمال المصري الناجح”.